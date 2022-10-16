Іранські дрони-камікадзе Shahed-136 в народі за специфічний звук мотора прозвали "мопедами".

Збито два ворожі іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які в народі за свій специфічний звук мотора прозвали "мопедами".

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Минус 2 мопеда", - написав він.

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Пізніше він повідомив про прильоти та нові збиття ворожих БПЛА українськими захисниками.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибухів у Миколаєві розпочалася пожежа.

Іранські дрони в Україні

Як повідомляв УНІАН, влітку з'явилася інформація, що Іран продав Росії безпілотні літальні апарати. Попри це, іранська влада стверджує, що зброя нібито потрапила до Російської Федерації через треті країни.

Згодом Міністерство закордонних справ України позбавило посла Ірану акредитації.

Росія продовжує атакувати українські міста за допомогою цих БПЛА. За словам Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, наші військовослужбовці збивають іранські дрони з комплексів, які нам надала Польща.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вже пообіцяв, що країни-члени Альянсу передадуть Україні обладнання, необхідне для боротьби з безпілотниками іранського і російського виробництва.

За даними The Washington Post, Іран готується до відправки додаткових безпілотних літальних апаратів, у тому числі десятки додаткових дронів Mohajer-6 і велику кількість дронів Shahed-136.

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