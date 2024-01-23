Наразі вже відомо про понад 20 постраждалих, з них 13 госпіталізовано.

У Києві продовжує зростати число постраждалих в наслідок ракетної атаки РФ.

Так, за інформацією Київської міської військової адміністрації, станом на 11:30 внаслідок удару у столиці постраждало 22 людини, з них 13 - госпіталізовано.

Як додали у КМВА, дані продовжують оновлюватись.

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Що відомо про ранковий удар по Києву

Зранку сили ППО України знищили 21 ракету, що були запущені окупантами. За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, загалом Росія вдарила по Україні 41 засобом повітряного нападу, у тому числі 12 балістичними ракетами "Іскандер-М" (Україна збила 5 з них).

Росіяни вдарили ракетами, зокрема, по Києву, Харкову та Павлограду. Під Києвом також лунали вибухи.

У столиці уламки ракет впали у кількох районах (Солом'янському, Святошинському, Печерському, Дарницькому). За даними мера Кличка, число постраждалих від цієї нічної атаки ворога зросло спочатку з 18 до 20 постраждалих українців (серед них троє дітей). Він інформував, що 13 з них госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та шістьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку реанімували. Вона в тяжкому стані в реанімаційному відділенні.

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