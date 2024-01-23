Зокрема на Херсонщині рятувальники працювали на місці пожежі, прямо на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси.

У Міністерстві внутрішніх справ констатують, що росіяни прицільно атакують рятувальників, лише за сьогоднішній день відбулося три атаки. Про це зазначається у Telegram МВС.

"Ворог прицільно б’є по рятувальниках. Три атаки лише за сьогодні: один вогнеборець постраждав", - зазначають у відомстві.

Так, у Харкові унаслідок ракетного удару пошкоджена будівля однієї із пожежних частин.

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"Херсонщина: рятувальники працювали на місці пожежі, прямо на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси. Постраждав командир відділення ДСНС. Наразі він у лікарні. Також пошкоджена автоцистерна", - інформують у МВС.

Крім того, у Нікополі безпілотник влучив на територію пожежної частини. Загорілося службове авто, у приміщенні пошкоджені вікна.

Окупанти атакують рятувальників

Як повідомляв УНІАН, 14 січня в Херсонській області росіяни вгатили по надзвичайникам, в результаті чого вогнеборці отримали тяжкі травми. Четверо працівників ДСНС отримали контузії та черепно-мозкові травми, в наслідок обстрілу росіянами місця дислокації підрозділу.

Пожежники потрапили під обстріл, коли повернулись з ліквідації наслідків ранкового ворожого удару. Росіяни тоді атакували дроном камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі.

Правоохоронці, які разом з рятувальниками виїждажють на місце ударів, вже також неодноразово інформували про повторні удари російських терористів по місцях влучань, коли розпочинається пошуково-рятувальна операція.

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