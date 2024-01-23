У Міністерстві внутрішніх справ констатують, що росіяни прицільно атакують рятувальників, лише за сьогоднішній день відбулося три атаки. Про це зазначається у Telegram МВС.
"Ворог прицільно б’є по рятувальниках. Три атаки лише за сьогодні: один вогнеборець постраждав", - зазначають у відомстві.
Так, у Харкові унаслідок ракетного удару пошкоджена будівля однієї із пожежних частин.
"Херсонщина: рятувальники працювали на місці пожежі, прямо на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси. Постраждав командир відділення ДСНС. Наразі він у лікарні. Також пошкоджена автоцистерна", - інформують у МВС.
Крім того, у Нікополі безпілотник влучив на територію пожежної частини. Загорілося службове авто, у приміщенні пошкоджені вікна.
Окупанти атакують рятувальників
Як повідомляв УНІАН, 14 січня в Херсонській області росіяни вгатили по надзвичайникам, в результаті чого вогнеборці отримали тяжкі травми. Четверо працівників ДСНС отримали контузії та черепно-мозкові травми, в наслідок обстрілу росіянами місця дислокації підрозділу.
Пожежники потрапили під обстріл, коли повернулись з ліквідації наслідків ранкового ворожого удару. Росіяни тоді атакували дроном камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі.
Правоохоронці, які разом з рятувальниками виїждажють на місце ударів, вже також неодноразово інформували про повторні удари російських терористів по місцях влучань, коли розпочинається пошуково-рятувальна операція.