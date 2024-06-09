Росіянам доведеться обрати один основний напрямок для удару.

Поповнення окупаційної армії новобранцями не дозволить РФ проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.

Як повідомляє ISW з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця, щомісяця РФ мобілізовує 30 тисяч військових і частина з них прибуває на фронт як заміна і підкріплення. Це дозволило ворогу створити лише обмежені оперативні та стратегічні резерви.

Як зазначається, в середньому кожне оперативне угруповання військ противника отримує від 1 000 до 1 500 військовослужбовців як заміну або підкріплення щомісяця і може отримати 2 000, якщо війська відповідають за інтенсивні наступальні операції.

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Наразі в Україні та поряд з нашими кордонами діють шість оперативних російських угруповань військ. Таким чином російські війська отримують від 6 000 до 12 000 нових військовослужбовців щомісяця.

Ця цифра не суперечить українським і російським повідомленням за січень і квітень 2024 року про обсяги мобілізації в РФ, оскільки значна частина цього нового особового складу виконуватиме функції бойового забезпечення і підтримки або після навчання візьме на себе функції бойових завдань.

Зазначена оцінка також узгоджується з заявою правителя РФ Володимира Путіна про те, що цього року країна-окупант набрала 160 тисяч нових військових. На думку аналітиків, загарбники скористалися своєю ініціативою на всій території фронту, щоб визначити темп бойових дій в Україні в останні місяці, таким чином, щоб втрати були рівними або трохи меншими від рівня щомісячного поповнення.

Однак, як пояснюють в ISW, утримання цього балансу вимагає, щоб окупанти суттєво не інтенсифікували наступальні операції протягом тривалого періоду. Цей баланс стає ще більш вузьким, якщо врахувати втрати і формування нових сил лише для російського особового складу.

За останні місяці Інститут вивчення війни спостерігав "пульсацію" російських наступальних операцій уздовж фронту, коли росіяни чергували інтенсивні атаки з більш низькими оперативними темпами для поповнення втрат.

З цього випливає, що наявність нового особового складу є одним з кількох визначальних чинників, що впливають на рішення щодо дій на фронті. Аналітики переконані, що російські резерви оперативного і стратегічного рівня навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів, здатні проводити ефективні широкомасштабні комбіновані атаки.

Найімовірніше, вони будуть недостатніми для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на декількох напрямках. Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться обрати один основний напрямок під час очікуваної літньої наступальної операції, якщо воно має намір використати ці резерви для підтримки широкомасштабної наступальної операції.

Ситуація на фронті - російські наступи

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" розповіли про ситуацію в операційній зоні, зауваживши, що найгарячішим напрямком наразі залишається Покровський, де ворог хоче розвивати наступ, не дивлячись на великі втрати.

NYT писав, що Західна допомога поки що не справила вирішального ефекту на фронті, РФ продовжить наступати.

Військовий експерт Іван Киричевський попередив, що у Росії ще є близько 60 тисяч осіб резерву, який ніде не задіяний. Його можуть використати для раптового наступу на сході.

Як писав УНІАН, західні ЗМІ підбивають підсумки першого місяця російського наступу на Харківщині. Британська The Telegraph зазначає, що наступ вже можна вважати повним провалом. І не в останню чергу через дурість російського керівництва.

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