ЗСУ змушують рашистів перекидати сили і засоби на той чи інший напрямок, тим самим виснажуючи все правобережне угруповання.

Оборона російської окупаційної армії на півдні України обвалюється скоріше, ніж прогнозували військові експерти.

Про це розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі Радіо НВ.

"З кожним новим ударом ми змушуємо перекидати сили і засоби, гармати чи витрачати пальне — на той чи інший напрямок, тим самим виснажуючи все правобережне угруповання російських окупаційних військ. Військові завжди готуються до найгірших сценаріїв... По темпу просування вздовж Дніпра ми бачимо, що їхня оборона обвалюється швидше, ніж гірші прогнози військових", - наголосив Кузан.

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Він додав, що ще два місяці тому всі обговорювали залізобетонні укріплення, які будувала Росія на тому напрямі, але вони не допомогли окупантам закріпитися на Херсонщині.

"Зараз, завдяки нашій маневровій тактиці - просування малими групами, оточення і обходу з різних сторін, з флангів - ми змушуємо росіян просто тікати, часто навіть залишаючи техніку і боєприпаси. При цьому ми поступово вирівнюємо фронт", - заявив експерт.

Війна в Україні: останні новини

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого були ліквідовані 61680 російських солдатів. У зв'язку зі значними втратами 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення в Росії часткової мобілізації. Перші мобілізовані вже вмирають та потрапляють у полон на території України.

Президент України Зеленський повідомив, що на Херсонщині з початку жовтня звільнено понад півтисячі квадратних кілометрів. Контрнаступ триває, Сили оборони вибивають окупантів з нашої землі. Також військовий експерт Жданов розповів, як ЗСУ будуть звільняти окупований Донбас.

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