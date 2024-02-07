Рано вранці з території Бєлгорода завдавали ракетних ударів по Харкову.

В Бєлгороді кілька "прильотів", на території одного з промислових підприємств виникла пожежа, повідомляють російські пабліки в телеграм.

"Приліт" на вулиці Комунальна в Бєлгороді. За нашою інформацією, ракета влучила в котельню заводу ЗБК-1 і цех металовиробів", - пише канал "Попіл".

Також повідомляється про прильоти і на інших вулицях міста. Зокрема один з боєприпасів вибухнув на території "вітамінного заводу". Уламками посікло адміністративну будівлю і автомобілі на вулиці. "Один з боєприпасів влучив прямо в будівлю заводу", - уточнює "Попіл".

Також повідомляється, що один зі снарядів влучив по фурі на вулиці Робоча. Стверджується, що водій вижив.

Масований ракетний удар по Україні 7 лютого

Як писав УНІАН, минулої ночі росіяни в кілька хвиль атакували Україну безпілотниками "Шахед", а вранці було завдано удару крилатими і балістичними ракетами. За даними Генштабу ЗСУ, українським військовим вдалося збити 15 з 20 дронів, 26 з 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, а також всі три "Калібри". Однак не були перехоплені 4 крилаті ракети Х-22, 3 балістичні ракети "Іскандер-М" і 5 зенітних керованих ракет С-300.

В результаті атаки було пошкоджено цивільні об'єкти в низці регіонів України. Так, у Києві почалася пожежа в одній з багатоповерхівок. В цілому на території міста загинули 4 людини, близько 40 отримали поранення.

У Миколаєві ракета Х-22 влучила в приватний сектор, зруйнувавши кілька будинків і пошкодивши ще десятки. У Новомосковську Дніпропетровської області російська ракета знищила стоянку з комунальною технікою.

Вас також можуть зацікавити новини: