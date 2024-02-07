Ворожі ракети заходили на столицю України з різних напрямків, зазначив речник Київської міської військової адміністрації.

У Києві вже є троє загиблих внаслідок ракетного удару, ще 16-ть людей травмовано. Згодом стало відомо, що є вже чотири жертви та набагато більше постраждалих.

Про це повідомляється у Telegram Київської міської військової адміністрації. Водночас в ефірі речник КМВА Михайло Шаманов розповів, що ліквідація наслідків ракетного удару росіян по столиці ще триває, інформація про її наслідки уточнюється.

Він зазначив, що ракети заходили на Київ кількома хвилями з різних напрямків. За словами Шаманова, в Голосіївському районі внаслідок атаки відбулось займання 18-поверхового багатоквартирного будинку - там пожежа з 10-го по 15-й поверхи. Всі екстрені служби залучені на місці, людей евакуюють з будинку. "Під завалами можуть бути люди", - зазначив він.

На базі одної зі шкіл у цьому районі розгорнуто штаб, де люди можуть отримати допомогу. "Після того, як будуть ліквідовані всі наслідки, тобто погасять пожежу, там будуть працювати експерти, які з'ясують, чи підлягає ця будівля ремонту, чи ні", - додав Шаманов.

Щодо влучань у Дніпровському районі, він інформував, що там попередньо постраждали дві людини, пошкоджено електромережі. "Ремонтні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання. За інформацією Міненерго, внаслідок ракетного удару відключились лінії електромереж, знеструмлено підстанцію. Через це частина споживачів у Дніпровському і Деснянському районах - приблизно 19,5 тис. абонентів - залишилися без світла. Енергетики розраховують заживити споживачів впродовж 3-х годин", - прокоментував представник КМВА.

Також він зазначив, що через наслідки ворожої атаки в Києві змінено рух громадського транспорту.

Мер столиці Віталій Кличко розмістив відео з місця влучання у багатоповерхівку.

У центрі уваги Київ - вибухи сьогодні розбудили столицю

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія у чергове здійснила масовану змішану атаку на Україну. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ППО збила 44 ворожі цілі: 29 ракет та 15 БПЛА. За даними генерала, під час повітряної атаки 7 лютого Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу.

У КМВА повідомили, що це третій ракетний удар по Києву у 2024 році. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет.

Падіння уламків ракет було у Голосіївському, Дніпровському та Деснянському районах. У місті палала багатоповерхівка, атомобілі, СТО, а також перебито лінії електропостачання.

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