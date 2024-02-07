Йдеться про наслідки удару в Дніпропетровській області.

Через нічну атаку Росії у Новомосковську (Дніпропетровська область) потрощена майже вся комунальна техніка - трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він зазначає, що ворожі безпілотними вдарили по підприємству, яке займається добробутом міста. "Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим", - написав голова Дніпропетровської ОВА.

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Він показав фото "здобутків" окупантів, які атакували підприємство.

Лисак також повідомив, що вранці гучно було на Павлоградщині. "Одну ракету збили оборонці неба. Але є і "прильоти" по інфраструктурному об’єкту. Люди, на щастя, цілі", - зазначив він.

Нова атака РФ на Україну - подробиці та реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії вранці 7 лютого. Він зазначив, що це чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що під час атаки Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу, зокрема, Shahed-136/131, крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, Х-22, крилаті ракети "Калібр", балістичні ракети "Іскандер-М" і зенітні керовані ракети С-300.

При цьому повідомив, що силами оборони знищено 44 цілі, з них-29 ракет та 15 БПЛА.

Зокрема, від ворожих ударів постраждала столиця України. У Києві вже є троє загиблих внаслідок ракетного удару, ще 16-ть людей травмовано.

Речник КМВА Михайло Шаманов розповів, що ліквідація наслідків ракетного удару росіян по столиці ще триває, інформація про її наслідки уточнюється.

Він зазначив, що ракети заходили на Київ кількома хвилями з різних напрямків. За словами Шаманова, в Голосіївському районі внаслідок атаки відбулось займання 18-поверхового багатоквартирного будинку - там пожежа з 10-го по 15-й поверхи. Всі екстрені служби залучені на місці, людей евакуюють з будинку, а під завалами можуть бути люди.

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