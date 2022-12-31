Обстріли зафіксовані в околицях Торецької та Соледарської громад.

В Донецькій області внаслідок нічних та ранкових обстрілів російських окупантів одна людина загинула, щонайменше троє поранені.

Як повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко, вночі та вранці окупанти продовжували стріляти по містах області.

"На Донецькому напрямку поодинокі обстріли відбувалися в Мар'їнці та на околицях Очеретинської громади. Двоє людей отримали поранення в Далекому Курахівської громади - в селі пошкоджені приватні будинки та господарські будівлі", - розповів Кириленко.

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За його даними, на Горлівському напрямку ворог завдав ракетного удару по Костянтинівці - пошкоджено транспортне підприємство та приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, обстріли зафіксовані в околицях Торецької та Соледарської громад.

"На Лисичанському напрямку одна людина загинула і одна поранена в Діброві Лиманської громади. Сам Лиман зазнав трьох ракетних ударів - знищено два будинки, пошкоджено будівлі підприємства. За попередньою інформацією, в місті є один поранений", - написав глава ОВА.

Крім того, під вогонь потрапило Переїзне Званівської громади, там обійшлося без жертв.

Ситуація в Донецькій області:

Російські окупанти постійно завдають ударів по населених пунктах Донецької області. 15 грудня в Донецькій ОВА повідомили, що ворог вночі та вранці обстрілював Донеччину вздовж усієї лінії фронту. В результаті атаки є загиблі і поранені мирні жителі.

8 грудня внаслідок артобстрілу окупантами Торецька одна людина загинула, і ще двоє були поранені. Снаряди влучили у приватний сектор-зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків.

В Інституті вивчення війни вважють, що російська армія може почати наступ на заході Донецької області з метою захопити всю її територію. Експерти прогнозують, що російські війська можуть сподіватися почати наступ на заході області, щоб розвинути незначні успіхи, досягнуті в листопаді в районі Вугледара і Павлівки.

21 грудня 2022 року окупанти завдали удару по центру Курахові Донецької області.

31 грудня, Кириленко повідомив, що за минулу добу стало відомо про ще трьох убитих росіянами цивільних у Донецькій області. Крім того, ще три людини отримали поранення.

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