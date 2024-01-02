Попередньо, росіяни гатили з ЗРК С-300.

Ввечері у вівторок, 2 січня 2024 року, російські окупаційні війська вдарили по Харкову. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Інформацію про вибухи в Харкові підтвердив і міський голова Ігор Терехов.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник уточнив, що ворог бив з району Бєлгорода. Попередньо, удари завдано із ЗРК С-300.

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"На даний момент, ракет у повітряному просторі над Харківщиною нема. Ворог вкотре наносив удари з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300. Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється", – повідомив він.

Оновлено 23:06: Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт поряд з житловим будинком.

"Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців", – наголосив він.

Водночас Сергій Мельник закликав харківʼян вночі бути особливо уважними до сигналу про повітряну небезпеку.

"Ворог підступний та безжалісний до цивільного населення. Тим паче, в нього ще є запас ракет. Вартові неба завжди на сторожі та роблять усе можливе та неможливе", – додав начальник Харківського гарнізону.

Оновлено 23:33: За попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300, заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Станом на зараз – без постраждалих. Є пошкодження освітньої установи. Інформація оновлюється", – додав він.

Удари РФ по Харкову

Вранці 2 січня під час першої масованої ракетної атаки РФ по Україні у 2024 році росіяни гатили, зокрема, по Харкову. У центральній частині міста значні руйнування.

Станом на 10 ранку мер міста Ігор Терехов повідомляв про одну загиблу людину та 45 поранених, з яких пʼятеро – діти віком від 6-ти до 13-ти років.

Заступник керівника ОП Олексій Кулеба зазначав, що у самому Харкові пошкоджено 55 багатоповерхівок. Вибито понад 2 тисячі вікон у квартирах і близько 700 – у громадських місцях.

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