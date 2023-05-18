Українців попередили, що ймовірність нових атак залишається високою.

Протягом цієї доби російські загарбники здійснили 36 ракетних, 23 авіаційних та 30 ударів з реактивних систем залпового вогню по території України.

Як наголосили у Генштабі Збройних Сил України, Росія продовжує здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів на українській території. Зокрема, цієї доби росіяни завдали 36 ракетних та 23 авіаційних ударів по Україні. Крім того, окупанти здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - попередили у Генштабі.

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Обстріли України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти із зенітно-ракетного комплексу С-300 поцілили у приватний будинок у Циркунах на Харківщині. Внаслідок ракетного обстрілу загинула одна людина, ще двоє - зазнали поранень.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом цієї доби українські військові знищили 21 крилату ракету та сім ворожих розвідувальних безпілотників різного типу.

Вранці у низці областей прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що ППО збила над Києвом російські цілі, однак у трьох районах столиці впали уламки.

У Хмельницькій області повідомляли про влучання у об'єкт критичної інфраструктури, мешканці трьох населених пунктів залишилися без світла.

В Одесі одна з ракет влучила в об'єкт промисловості, відомо про загибель однієї людина та двох поранених.

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