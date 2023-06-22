На деяких напрямках росіяни перейдуть в оборону, щоб стримати наступ ЗСУ.

Російські окупанти можуть застосувати резерви, щоб утримати зайняті рубежі та провести контратаки.

Про це повідомили у Military Media Center, який координується Міноборони. Зазначається, що на півдні та сході основні зусилля ворога будуть зосередженні на веденні активної оборони, щоб відбити наступ Збройних сил України.

Водночас зберігається загроза ракетних ударів РФ по цивільній та військовій інфраструктурі України. Також у Центрі додали, що Іран наростив постачання Росії ударних БПЛА типу "Shahed" і розпочав передачу артилерійських снарядів калібру 122 і 152 мм та мінометних мін калібру 120 мм.

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Це відбулось на тлі заяв іранських ЗМІ про продаж державі російських літаків Су-35.

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Як відомо, контрнаступ ЗСУ розпочався декілька тижнів тому. Українські захисники поступово просуваються та відбивають у ворога захоплені ним українські населені пункти.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали близько 222 тис. 650 осіб. Українська армія продовжує оборонятися та наступати одразу на кількох напрямках. Зокрема, на східному фронті росіянам не вдалося просунутися на жоден метр.

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