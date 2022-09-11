Він наголосив, що після звільнення потрібно бути готовими контролювати і захищати територію.

Російські окупанти можуть спробувати здійснити аналогічний контрнаступ після успіхів Збройних сил України.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю для Financial Times.

За його словами, Києву важливо забезпечити безпеку звільнених територій. Міністр додав, що контрнаступ ЗСУ пройшов "краще, ніж очікувалося". Через це Москва може спробувати здійснити аналогічний наступ.

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"Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її і бути готовими її захищати", - заявив Резніков.

За словами глави Міноборони, "український бліцкриг" як "сніжний ком, який котиться вниз по схилу", став найбільшою невдачею для РФ з початку повномасштабного вторгнення.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні та в Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошене наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюма, бої тривали в Куп'янську – важливому залізничному сполученні окупантів.

На думку американських чиновників, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, яке може значно відсунути лінію фронту Росії.

У той же час в Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупування - розбиті сили нібито кинуть на донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не залишали спроб йти в наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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