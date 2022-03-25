Найбільше за ніч окупанти відкривали вогонь по Кремінній, Новодружеську, Лисичанську, Попасній, Сєвєродонецьку та Рубіжному.

Внаслідок обстрілу Рубіжного окупантами загинули дві людини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Окупанти гатили цілу ніч. Двоє загиблих рубіжан. Через постійні обстріли рятувальники не могли гасити пожежі, що спричинили обстріли. Лінія фронту без змін. Найбільше за ніч окупанти відкривали вогонь по Кремінній, Новодружеську, Лисичанську, Попасній, Сєвєродонецьку та Рубіжному. Там, де орки частково зайшли в міста - Попасна та Рубіжне - без змін, ворог не просунувся, міста під українським прапором", - написав він.

Гайдай зазначив, що внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, відбулися загоряння в квартирах. В Рубіжному на вулиці виявлено тіла двох загиблих.

Також він додав, що ДСНС вкрай важко виїжджати на виклики, гасіння пожеж ускладнюється через невщухаючі обстріли.

Сьогодні розпочалася тридцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. За останню добу українські військові знешкодили дві сотні окупантів та численні одиниці техніки.

На Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямках зусилля ЗСУ зосереджені на недопущенні прориву противника, а на Волині - на прикритті державного кордону.

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