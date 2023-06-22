Це робиться для того, щоб обдурити українських операторів безпілотних морських брандерів оптичною ілюзією.

Російські окупанти почали камуфлювати свої військові кораблі, щоб збити з пантелику українських операторів морських дронів.

Дослідник Naval News за супутниковими знімками виявили, що росіяни ввели нову схему корабельного камуфляжу - з темним носом і кормою.

По всій видимості, це робиться для того, щоб обдурити українських операторів безпілотних морських брандерів оптичною ілюзією.

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В результаті підвищується ймовірність того, що оператори можуть невірно оцінити розміри російського корабля, що, в свою чергу, призведе до зриву атаки.

Атаки морських дронів на російські кораблі - деталі

У травні Російські телеграм-канали передавали, що поблизу берегів Туреччини Морські дрони атакуватимуть розвідувальний корабель РФ проекту 18280"Іван Хурс". За даними каналу "Рибар", морякам нібито вдалося успішно відбити атаку, корабель пошкоджень не отримав. Атака нібито сталася після проходження Босфору - в 40 милях від нього в південній частині Чорного моря.

У березні так звана влада окупованого Росією Криму заявила, що рано вранці їх флот атакували надводні безпілотники. Про це заявив у себе в Телекрам-каналі "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

"В цілому знищено три об'єкти. Вони намагалися проникнути в бухту, моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювало ППО по повітряній цілі. Військові кораблі не постраждали", - заявив він.

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