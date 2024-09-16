Спостерігачі підтвердили успіхи загарбників на кількох напрямках фронту.

Російські окупанти продовжують просуватися на Донбасі. Підтверджено просування поблизу кількох населених пунктів.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну інформацію на фронті, ворог просунувся біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українську.

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Як повідомляв УНІАН, росіянам не вдається прорвати оборону ЗСУ під Покровськом, тому вони зміщують увагу на Курахівський напрямок і шукають там слабкі місця. Генерал, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що Путін десятки разів давав завдання захопити Покровськ і росіяни кидали на цей напрямок найкращі свої сили - повітряно-десантні війська, морську піхоту, спецназ ГРУ, спецназ ФСБ, і навіть вагнерівців, які начебто є "спеціалістами" по захопленню міст – але нічого не вийшло.

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Ветеран АТО Євген Дикий, російські окупанти зрозуміли, що не зможуть напряму захопити Вугледар, тепер вони пробують здійснити там напівоточення.

Як розповідав військовий оглядач Денис Попович, складна ситуація зараз на південному фланзі Покровського виступу. Там противник швидше за все витіснить Сили оборони України із трикутника Невельське-Красногорівка-Галицинівка, що створить додаткові загрози для населеного пункту Курахове.

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