Пошкоджені житлові будинки, приватні автомобілі, склади та магазини.

Вранці окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по місту Вовчанськ Харківської області, є руйнування.

Як повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов, пошкоджено житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення та магазини.

"Сьогодні близько 10:00 ворог з реактивних систем залпового вогню обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району", - зазначив він.

Відео дня

"Попередньо, ніхто не постраждав", - додав Синєгубов.

Війна в Україні та ситуація в Харківській області:

У лютому 2022 року росіяни окупували частину території Харківської області. Однак у вересні завдяки стрімкому контрнаступу українські військові звільнили Харківщину від загарбників.

20 листопада росіяни завдали ракетного удару системою С-300 по селищу Шевченкове Куп'янського району Харківської області.

21 листопада росіяни обстріляли з РСЗВ Вовчанськ на Харківщині.

26 листопада, окупанти з артилерії обстріляли місто Куп'янськ Харківської області, за попередніми даними, поранення отримала одна людина.

Вас також можуть зацікавити новини:

Удари РФ по інфраструктурі рівнозначні застосуванню зброї масового ураження - Зеленський

Ситуація на Донбасі: окупанти не припиняють атакувати Білогорівку, бояться наступу ЗСУ

Українські військові ефектно знищили російський танк з ПТРК Javelin (відео)