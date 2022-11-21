Мешканці міста отримали вибухові травми та осколкові поранення, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Російські окупанти сьогодні ввечері обстріляли із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) житловий сектор міста Вовчанськ у Харківській області.

В результаті цієї атаки росіян двоє людей тримали пораненення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Поранено двоє людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє госпіталізовані, отримали вибухові травми та осколкові поранення. Їхній стан медики оцінюють як середній", - написав він.

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Війна в Україні: ситуація на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, росіяни окупували частину території Харківської області на початку повномасштабного вторгнення в лютому. Однак у вересні завдяки стрімкому контрнаступу українські військові звільнили Харківщину від загарбників.

Тим не менш, російський ворог продовжує обстрілювати регіон. Зокрема, 20 листопада росіяни завдали ракетного удару системою С-300 по селищу Шевченкове Куп'янського району Харківської області.

Ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч. Загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє людей отримали поранення.

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