У деокупованій Макіївці залишається до 40 людей.

Російські окупанти не припиняють атакувати Білогорівку та повністю зруйнували Макіївку. Війська РФ бояться наступу ЗСУ у бік Лисичанська.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, на напрямку Сватове-Кремінна українські військові поступово рухаються вперед.

"З боку Білогорівки - там більше оборонні дії, рашисти не припиняють атакувати населений пункт. Орки розглядають село і як власний плацдарм для наступу, так і загрозу просування ЗСУ до Лисичанська", - розповів голова ОВА.

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За його словами, напередодні було знищено колону ворожої техніки у Сиротиному (Сватівський район).

"У деокупованій Макіївці залишається до 40 людей, у Невському - близько 150. Деокуповані населені пункти досі обстрілюються ворогом", - зазначив він.

Очільник ОВА розповів, що Макіївка зруйнована вщент, а люди, які там залишилися, постійно переховуються у підвалах.

"У Невському справи кращі - люди вже навіть почали робити деякі дрібні ремонти. Повернувся один фермер і вже налагоджує роботу свого господарства. Місцевим регулярно підвозять гуманітарну допомогу", - додав Гайдай.

Ситуація на Луганщині, що відомо

Нещодавно українські ССО знищили російський патруль поблизу Кремінної. За інформацією Гайдая, ЗСУ звільнили 12 населених пунктів на Луганщині та не будуть на цьому зупинятися.

Також повідомлялося, що російські загарбники переміщують до тимчасово окупованого Новоайдару у Луганській області війська з Херсонщини. Проте це усе одно не зупинить захисників України.

На тлі цього окупанти встановлюють нові блокпости на Луганщині, щоб ловити дезертирів серед мобілізованих.

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