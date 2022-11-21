На місці події працюють рятувальники.

У ніч на 21 листопада російські окупанти знову обстріляли житловий будинок у Куп'янському районі Харківської області.

Про це повідомляють в Офісі президента. Зазначається, що на місці події зараз працює Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Селище міського типу Шевченкове, Куп’янський район - росіяни знову обстріляли житловий будинок. Під завалами можуть бути люди", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Що відбувається на Харківщині

Як відомо, наприківнці серпня Збройні Сили України перейшли у контрнаступ по всій лінії фронту, в тому числі у Харківський області.

6 жовтня начальник СУ ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвинов повідомив, що на деокупованих територіях знайшли тіла 534 цивільних людей.

Зараз російська армія продовжує обстрлювати територію області. За минулу добу під артилерійським вогнем загарбників опинялися Куп'янський, Чугуївський та Ізюмський райони.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що росіяни завдали два ракетні удари по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ.

17 листопада окупанти завдали ракетних ударів по об’єкту критичної інфраструктури у Харківській області, внаслідок чого постраждали троє людей.

Вас також можуть зацікавити новини: