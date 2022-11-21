Російські окупанти спробували атакувати позиції наших захисників, але отримали потужну відповідь.

Українські військові показали відео знищення російського танка за допомогою протиракетного танкового комплексу Javelin.

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького розповіли, що російські окупанти спробували атакувати їхні позиції, але отримали відповідь.

"Горить-палає!.. Танк російських окупантів. Вони нахабно спробували атакувати позиції 30 ОМБр, але отримали потужну відповідь. Лише подивіться, як ефективно та ефектно наші хлопці працюють з ПТРК Javelin", - йдеться в повідомленні бригади.

Відео дня

На відео видно, як у напрямку танку летить ракета, а потім підриває його. Скільки при цьому було ліквідовано росіяських окупантів, не уточнюється.

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські військові ліквідували ще 390 російських окупантів, тож загальні бойові втрати противника з 24 лютого зросли орієнтовно до 84 тис. 600 осіб. Крім того, за майже 10 місяців великої війни ворог втратив 2 тис. 892 танки, 1 тис. 870 артилерійських систем та тисячі одиниць іншої техніки.

Зокрема, аналітики проекту Oryx порахували, що російська армія втратила щонайменше 8044 одиниць техніки з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, 4927 одиниць техніки було знищено, 198 пошкоджено, 300 кинуто і 2619 захоплено. Йдеться тільки про техніку, втрати якої підтверджені фото- і відеоматеріалами.

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