Зокрема, пшкоджені приватні будинки, ліцей, електромережі та газогін.

Вночі окупанти били з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії по двох районах Дніпропетровщини, зафіксовані руйнування.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни не вгамовуються з обстрілами наших міст та сіл… Вночі били з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районах", - розповів він.

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Зокрема, Нікопольський район окупанти накрили вогнем тричі, поціливши по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

"Обійшлося без загиблих та поранених. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнацій уточнюються", - додав голова ОВА.

Також, за словами Резніченка, у Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді, внаслідок чого понівечені будинки та газогін, однак люди не постраждали.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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