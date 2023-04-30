Удар прийшовся на житлові будинки.

Зранку російські окупанти кілька разів обстріляли Авдіївку з "Градів" та двічі вдарили танками, а об 11 годині армія РФ завдала авіаракетного удару по центру міста.

Про це Суспільному повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. "Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає", - повідомив деталі Барабаш.

За його словами вночі армія РФ один раз обстріляла стару частину міста.

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В Авдіївці станом на 30 квітня залишаються 1782 людини, серед них 12-річний хлопець. В даний час його шукають.

Крім того, народний депутат Муса Магомедов показав наслідки цих обстрілів. "Фото, як із фільму жахів. Саме так сьогодні виглядає Авдіївка. Свинособаки "звільнили" житла мешканців будинку 8 на вулиці Гагаріна. Наразі інформація про постраждалих перевіряється. Адже в багатоповерхівці залишалася одна людина", - зауважив він.

Ситуація в Авдіївці

Ситуація в цьому місті надзвичайно важка. Там постійно лунають вибухи і обстріли. В Авдіївці майже рік немає світа, газу та води, але попри це деякі місцеві відмовляються від евакуації в безпечні місця.

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