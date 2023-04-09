Російські окупанти намагаються заблокувати знищену Авдіївку, щоб просунутися на Донецькому напрямку. Наступною метою росіян може бути Курахове.
"Найнебезпечнішим напрямком залишається Авдіївське і Мар'їнське. Ворог активно там штурмує позиції українських військових, також завдає вогневі ураження, застосовуючи ствольну артилерію і реактивну артилерію, дуже активно почав застосовувати авіацію", - заявив керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі національного телемарафону.
За його словами, на Авдіївському напрямку йдуть позиційні бої, в ході яких росіяни намагаються заблокувати Авдіївку, а Мар'їнку захопити, щоб рухатися до Курахового.
"На сьогоднішній день ворог не домігся успіху в жодному з напрямків. Але, не маючи успіхів на полі бою, ворог обстрілює цивільне населення", - підсумував військовий.
Ситуація в Донецькій області - що відомо
У Донецькій області йдуть важкі бої з армією РФ. При цьому деякі населені пункти окупанти стерли з лиця землі, а з населених пунктів, де ситуація вже критична, проводять евакуацію населення, що залишилося.
За останніми даними у 21 населеному пункті області оголосили примусову евакуацію дітей. За даними ОВА, там досі проживають 126 неповнолітніх українців.