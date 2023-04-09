Олексій Дмитрашківський зазначив, що поки що ворог не домігся успіху.

Російські окупанти намагаються заблокувати знищену Авдіївку, щоб просунутися на Донецькому напрямку. Наступною метою росіян може бути Курахове.

"Найнебезпечнішим напрямком залишається Авдіївське і Мар'їнське. Ворог активно там штурмує позиції українських військових, також завдає вогневі ураження, застосовуючи ствольну артилерію і реактивну артилерію, дуже активно почав застосовувати авіацію", - заявив керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на Авдіївському напрямку йдуть позиційні бої, в ході яких росіяни намагаються заблокувати Авдіївку, а Мар'їнку захопити, щоб рухатися до Курахового.

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"На сьогоднішній день ворог не домігся успіху в жодному з напрямків. Але, не маючи успіхів на полі бою, ворог обстрілює цивільне населення", - підсумував військовий.

Ситуація в Донецькій області - що відомо

У Донецькій області йдуть важкі бої з армією РФ. При цьому деякі населені пункти окупанти стерли з лиця землі, а з населених пунктів, де ситуація вже критична, проводять евакуацію населення, що залишилося.

За останніми даними у 21 населеному пункті області оголосили примусову евакуацію дітей. За даними ОВА, там досі проживають 126 неповнолітніх українців.

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