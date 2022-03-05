Українські військові збили ще одну "пташку" окупантів.

Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім повідомив про збиття літака РФ під Миколаєвом.

"Мінус російський літак", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Так, він опублікував два відео, на одному з них видно палаючий збитий літак, а на другому - захопленого пілота.

Пілот розповів, що він з Далекого Сходу, а його військова частина розташована в окупованому Криму.

Раніше стало відомо, що на Миколаєві українські морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири вертольоти противника. При цьому один з морпіхів збив відразу три одиниці.

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