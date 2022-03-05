Пілот потрапив у полон / скріншот
Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім повідомив про збиття літака РФ під Миколаєвом.
"Мінус російський літак", - написав він у своєму телеграм-каналі.
Так, він опублікував два відео, на одному з них видно палаючий збитий літак, а на другому - захопленого пілота.
Пілот розповів, що він з Далекого Сходу, а його військова частина розташована в окупованому Криму.
Раніше стало відомо, що на Миколаєві українські морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири вертольоти противника. При цьому один з морпіхів збив відразу три одиниці.