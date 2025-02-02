Під Покровськом дезертирувала група російських штурмовиків

Йдеться щонайменше про вісьмох окупантів. Вони можуть вдавати із себе поранених.

Під Покровськом Донецької області з фронту втекла ціла група російських окупантів. Дезертири служили у 1437 мотострілецькому полку ЗС РФ, повідомляє проєкт "Хочу жить" при Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Повідомлення про російських дезертирів продовжують сипатися як з рогу достатку. Під Покровськом дезертирувала ціла група зеків-штурмовиків із полку 1437!", - зазначили у проєкті.

Йдеться як мінімум про вісім втікачів. За словами командирів окупантів, які втекли, вони "можуть видавати себе за "трьохсотих".

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"Не здивуємося, якщо вони дійсно були поранені й відмовилися знову йти на штурм. Скільки вже подібних історій зустрічалося, коли тих, хто вижив, відразу ж відправляли на "добивання", - йдеться у повідомленні.

"Хочу жить" наголошує, що у поранених окупантів, яких командування знову кидає на полі бою, є вибір - померти або втекти. Ця група загарбників скористалася другим варіантом.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними проєкту DeepState, у січні 2025 року російські загарбники окупували 325 квадратних кілометрів української території. Зазначається, що Силам оборони України поступово вдається сповільняти наступ росіян.

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що РФ планує наступальні операції аж до осені та не піде на мирну угоду. Аналітики вважають, що росіяни мають плани захопити деякі населені пункти Харківської області.

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