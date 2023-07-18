Член Громадської палати РФ заявив, що Росія "зробить висновки" після підриву мосту.

У Росії визнали прорахунок з приводу недостатньо захисту Кримського мосту і виправдалися, що керувалися "квадрокоптерною" логікою.

Член Громадської палати РФ Олександр Луконін в пропагандистському ефірі "Соловйов LIVE" заявив, Москва не очікувала, що по мосту можуть пустити різні типи безпілотників.

"Не потрібно постійно мислити тільки "квадрокоптерами". Дійсно, є не тільки підводні, але і надводні і ті, які пересуваються по землі - на колісному, на гусеничному ходу - це все безпілотні апарати. Ось ці стереотипи наші, вони, часом, з нами грають дуже злий жарт", - заявив Луконін.

Він також уточнив, що Росія зробить "висновки" після руйнування Кримського мосту. Його можуть захищати не тільки РЕБ (системи радіоелектронної боротьби), а й різні загородження, вказав Луконін.

Також він спробував виправдати відсутність оборонних загороджень на Кримському мосту: "Зрозуміло, що атакують вночі. Тут комплексно потрібно розбиратися. Я думаю, відповідні служби зроблять висновки", - заявив він.

Гіркін розніс владу РФ через відсутність загороджень на Кримському мосту

Нагадаємо, на світанку 17 липня РФ схвилювала новина - Кримський міст, який з'єднував Краснодарський край з тимчасово окупованим півостровом через Керченську протоку - зруйнований.

Повідомлялося, що в зоні мосту лунали гучні вибухи. РФ вказує, що по об'єкту вдарили Збройні Сили України, тоді як Київ відповідальність за інцидент заперечує. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Кремль міг сам же і організувати удар по Кримському мосту.

На тлі новин про втрату важливого логістичного сполучення свої "п'ять копійок" вставив російський терорист Ігор Гіркін Стрєлков. Він вказав, так чи інакше, це сталося через легковажність влади РФ: вона займалася імітацією захисту Кримського мосту і не вживала реальних заходів, вважає Гіркін. У цьому контексті він вказав на бонові ворота - спеціальні загородження, якими РФ могла б захистити кримський міст.

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