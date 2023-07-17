Колишній бойовик "ДНР" вказав на фактор бонових воріт.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що Кримський міст зруйнований внаслідок легковажності влади РФ.

Замість того щоб займатися забезпеченням його безпеки, Росія лише імітувала бурхливу діяльність щодо організації відповідних заходів, заявив Гіркін у своєму Telegram.

Він прокоментував зауваження одного зі своїх підписників з "числа військових моряків", який заявив, що Служби безпеки РФ витрачали тисячі годин на перевірки машин, які заїжджали на Кримський міст, але за підсумком за півтора року не забезпечили надійні загородження або бонові ворота для моста.

Відео дня

"А нічого дивного! Коли завдання стоїть не "убезпечити міст", а "зобразити бурхливу діяльність по забезпеченню безпеки моста" - так завжди і буває. І в даному, і у великій кількості подібних випадків", - вказав Гіркін.

Бонові ворота-спеціальні загородження, які встановлюють для захисту важливих об'єктів, зокрема, мостів, стоянок флоту і гребель. Зазвичай їх використовують як захист від плаваючих мін і кораблів.

Кримський міст зруйнований - реакція СБУ

Нагадаємо, на світанку 17 липня стало відомо, що стратегічно важливий об'єкт на тимчасово окупованому півострові Крим - Кримський міст (Керченський міст) зруйнований. Розглядаються різні версії: за однією з них, міст міг зруйнуватися через порушення будівельних норм з боку РФ. Також передбачається, що міст могли підірвати. За словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, Кримський міст міг атакувати Російський "Шахед".

У Службі безпеки України заявили, що розкриють деталі руйнування Кримського мосту після перемоги над окупантами. Представник відомства Артем Дехтяренко вказав, що розвідка спостерігає за реакцією Росії, яка втратила свій черговий символ путінського режиму.

Вас також можуть зацікавити новини: