Дівчата зі сміхом заявили, що Кримський міст повинні були підірвати на годину пізніше, щоб вони встигли виїхати з Тамані.

У мережі відзначилися дві росіянки, які впали "в істерику" і зі сміхом заявили, що через підрив Кримського мосту не встигли дістатися до місця призначення.

За підсумком, їм доведеться без житла "перебиватися" в Тамані, куди дівчатам "пощастило" заїхати до інциденту. Вони засмутилися, що міст не вибухнув "на годину пізніше" - тоді б вони встигли повернутися на тимчасово окупований півострів.

"Така ситуація могла статися тільки у нас, ми в Тамані.. Підірвали міст і перед нами прямо... Ви не могли на годину пізніше підірвати?",- вказали дівчата.

Тамань - станиця на території Таманського півострова (Краснодарський край), куди можна безпосередньо дістатися через Кримський міст по Керченській протоці.

Підрив Кримського мосту - експерт оцінив руйнування

Нагадаємо, вранці 17 липня у РФ почалася істерика у зв'язку з підривом Кримського мосту. Про це стало відомо рано вранці, за версією РФ, міст зруйнувала Україна. Однак в Україні зазначають, що Кримський міст міг протаранити дрон "Шахед". Цей тип БПЛА часто використовує армія РФ для атак по Україні.

Як оцінив військово-політичний експерт Олександр Коваленко, ремонтні роботи з відновлення Кримського мосту - можуть затягтися надовго - фіксуються серйозні пошкодження автомобільної частини об'єкта.

Він зазначив, що навіть якщо у РФ вийде організувати реверсне сполучення через півострів, його пропускна здатність буде недостатньою в порівнянні з маршрутом через "цілий" Кримський міст.

Вас також можуть зацікавити новини: