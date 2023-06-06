Є ризик подальшого витоку в річку ще понад 300 тонн.

У річку Дніпро внаслідок підриву Каховської ГЕС потрапило 150 тонн мастила.

Як повідомив Офіс президента України, таку інформацію оприлюднили на екстреному засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

"Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн", - зазначено у повідомленні.

Відео дня

У зв’язку з підривом ГЕС, учасники засідання погодили комплекс міжнародних заходів, серед яких – скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції.

Згідно з інформацією, оприлюдненій на РНБО, жертв серед цивільного населення та військових наразі не зафіксовано.

Членів Ради національної безпеки і оборони також поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Український персонал станції тримає ситуацію під контролем і має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.

Підрив Каховської ГЕС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за теракт на Каховській ГЕС. Також, за його словами, доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища.

Окупанти вночі підірвали Каховську ГЕС, є загроза затоплення до 80 населених пунктів. За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, близько 12.00 вода досягне критичного рівня.

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України).

ГУР має докази, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Підрив ГЕС планували заздалегідь і здійснили дистанційно.

Вас також можуть зацікавити новини: