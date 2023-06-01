За словами глави МЗС, вони не можуть схвалити заявку країни, яка знаходиться в стані війни.

НАТО не може прийняти до свого складу країни, які зараз залучені у війну.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед зустріччю з міністрами країн-членів Альянсу в Осло, пише CNN. "Політика відкритих дверей НАТО залишається в силі, але в той же час ясно, що ми не можемо говорити про прийом нових членів в розпал війни", - сказала вона журналістам.

За словами Бербок, зустріч в Осло - ще один крок перед запланованим на липень самітом лідерів НАТО у Вільнюсі, метою якого є досягнення домовленості про те, як зміцнити відносини з Києвом.

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Бербок також сказала, що Альянс очікує вітати Швецію в якості нового члена.

Саміт НАТО у Вільнюсі: що відомо

Восени Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що наступний саміт НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Серед його головних тем - посилення підтримки України.

На початку квітня Столтенберг заявив, що на саміт запросили президента України Володимира Зеленського.

У травні президент говорив, що Україна усвідомлює реальність і розуміє, що не зможе стати частиною Альянсу під час війни. Однак українці хочуть отримати чіткий сигнал про те, що після війни країна вступить до НАТО, сказав він.

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