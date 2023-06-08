Міністр оборони України вважає, що в Альянсі вже внутрішньо готові, що Україна стане членом НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що після перемоги України у війні, яку розв'язала Росія, поміж країнами-членами Організації Північноатлантичного договору (НАТО) буде консенсус стосовно вступу України до Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков сказав під час виступу на заході "Великий день з NV. Діалоги про відновлення України", відповідаючи на питання, наскільки реалістично він оцінює шанси України на вступ в НАТО.

"Відверто скажу, моє відчуття, що вони готові внутрішньо, що ми станемо членами Альянсу. Єдине, що до завершення цієї війни вони цього не зроблять, тому що у них не буде єдиного безумовного голосування. Там має бути 100% голосування. Право вето є у кожної країни, і навіть у тих, які поки що сьогодні ще під впливом Росії. Та ж сама Угорщина", - сказав Резніков.

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"Але я переконаний, що після перемоги, коли стане зрозуміло, що ця війна закінчена нашою перемогою, і далі будуть теми перемовин про контрибуції і репарації, притягнення росіян до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді - я думаю, що тоді таке голосування буде абсолютно можливим і реалістичним", - наголосив Резніков.

Міністр навів для прикладу слова міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонґрена: "Я знаю, що вам треба отримати цю перемогу саме для того, щоб, у тому числі, ми могли вільними руками голосувати "за". Тому я вам дуже бажаю цієї перемоги".

Україна та НАТО

Як повідомляв УНІАН, 24 травня генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг сказав, що в Альянсі існують різні погляди щодо майбутнього вступу України до НАТО, а ухвалення такого рішення вимагає консенсусу серед усіх союзників. Столтенберг підкреслив, що на порядку денному немає такої можливості, аби Україна стала членом НАТО під час війни з Росією.

Про неможливість вступу України в НАТО під час війни заявляли й окремі члени Альянсу, зокрема Німеччина та США.

Водночас президент Зеленський наполягає на тому, що Україна має отримати безпекові гарантії ще до вступу в Альянс.

На саміті НАТО у Вільнюсі у липні мають погодити багаторічну програму, аби допомогти Україні позбутися радянських доктрин, стандартів і оснащення.

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