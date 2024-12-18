Речник Держдепу зазначив, що це ймовірно.

Сполучені Штати не виключають можливості перекидання нових підрозділів із Північної Кореї у Росію. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

Водночас наразі підтвердженої інформації про це у Держдепу немає.

"Я не маю нових повідомлень щодо перекидання додаткових солдатів з Північної Кореї до Росії",- сказав Міллер, водночас зазначивши, що "ми продовжуємо оцінювати, що це можливо".

Відео дня

Він також зазначив, що США можуть підтвердити розгортання солдат КНДР на лінії фронту і перші їх втрати.

"Ми бачили, як вони зазнавали втрат, як убитими, так і пораненими в бою", повідомив речник Держдепу.

Солдати КНДР в Україні

Як писав УНІАН, за три дні Сили Спеціальних операцій ЗСУ знищили 50 північнокорейських солдатів. Ще 47 зазнали поранень.

Українські військові зазначили, що тактика північних корейців не була схожою на тактику росіян, які зазвичай пересуваються малими групами і залишаються поблизу лісів, щоб уникати ударів нашої артилерії. Натомість корейці не боялися пересуватися відкритими полями великими групами, за що і поплатилися.

Також у ГУР повідомляли, що після серйозних втрат підрозділи КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення безпілотників Сил безпеки і оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: