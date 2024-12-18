Генштаб ЗСУ у своєму зведенні повідомляє, що від початку доби, 17 грудня, станом на 22:00 на фронті відбулося 183 бойових зіткнення.

Завершився 1028-й день повномасштабної війни РФ проти України, ворог продовжує тиснути на Сили оборони України на фронті. Російські окупаційні війська захопили населений пункт Сонцівка Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState. Також фіксується просування ворога в кількох населених пунктах Донеччини.

"Ворог окупував Сонцівку, а також просунувся біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні", – йдеться у повідомленні.

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Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Карта бойових дій від проєкту DeepState зараз виглядає так:

Тим часом Генштаб ЗСУ у своєму зведенні повідомляє, що від початку доби, 17 грудня, станом на 22:00 на фронті відбулося 183 бойових зіткнення. Так, на Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Сили оборони України успішно відбили спробу окупантів просунутися вперед.

На Куп’янському напрямку противник проводив три наступальні дії біля Петропавлівки та Лозової. На Лиманському – за підтримки авіації 21 раз штурмував позиції Сил оборони поблизу Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку станом на 22:00 було зафіксовано 9 ворожих атак – росіяни атакували населені пункти Григорівка, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру та Ступочок. Противник здійснив три спроби потіснити українських оборонців із займаних позицій, успіху не мав.

Водночас на Торецькому напрямку від початку минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Противник штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька.

35 разів ворог атакував на Покровському напрямку – в районі Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Нововасилівки, Піщаного, Новооленівки, Новопустинки, Чумацького, Українки, Сухого Яру та Новоєлизаветівки.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 349 окупантів, з них 149 — безповоротно. Також знищено мотоцикл та 30-мм станковий автоматичний гранатомет, окрім цього, пошкоджено танк, бойову машину піхоти та автомобіль росіян", – розповіли в Генштабі.

Ще 26 спроб прорвати українську оборону росіяни здійснили на Курахівському напрямку – поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне. Там втрати противника склали 23 окупанти, з них вісім – безповоротно. Також було знищено дві та пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки ворога.

На Времівському напрямку окупаційні війська РФ 22 рази атакували українські підрозділи біля Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив. Водночас на Оріхівському напрямку українські військові успішно відбили три боєзіткнення в районах Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки.

Також ворог два рази марно атакував за підтримки авіації позиції українських оборонців на Придніпровському напрямку. Тим часом на території Курської області РФ Сили оборони відбили 42 штурми російських загарбників.

На інших напрямках — без особливих змін.

Війна в Україні: це варто знати

Командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов (Осман) повідомив, що Курахівський напрямок поступово сиплеться. За його словами, противник підтягнув на той напрямок частину резервів з Покровського напрямку. Основний акцент росіяни роблять на проривах ліній технікою, відрізання позицій та утворення кліщів.

Раніше проєкт DeepState повідомляв, що російські окупанти зрізають Времівський виступ.

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