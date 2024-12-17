Постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР на Курщині свідчить, що Москва не хоче втрачати темпу наступальних дій.

Росія продовжує застосовувати війська Північної Кореї у бойових дій на території Курської області, і вони вже зазнають серйозних втрат від дій ЗСУ. Як повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони, після серйозних втрат підрозділи КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення безпілотників Сил безпеки і оборони України.

"Перед штурмом північнокорейські війська на передових рубежах накопичують групу до 20-30 солдатів — до району зосередження пересуваються малими групами до шести військовослужбовців. Постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР на Курщині свідчить, що Москва не хоче втрачати темпу наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

В ГУР також зазначили, що для розпізнавання на фронті північнокорейські військові використовують червоний скотч.

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Солдати КНДР у війні з Україною

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський у Telegram заявив, що російські військові намагаються спалити обличчя загиблих північнокорейських солдатів, які брали участь у боях проти українських військ, щоб приховати їхні втрати.

У Силах спецоперацій повідомляли, що за три дні знищили 50 військових Північної Кореї у Курській області і стільки ж зазнали поранень.

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