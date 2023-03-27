Смерть підполковника підтвердив голова міського округу Подяки Ставропольського краю Олександр Теньков.

Російські ЗМІ повідомляють, що підполковник Дмитро Лисицький, якого ліквідували українці (саме так писали напередодні ЗМІ) насправді наклав на себе руки у своїй квартирі в Ставрополі, а не в зоні бойових дій з Україною.

За даними Осторожно Media, високопоставлений військовий десантно-штурмового повітряного полку, якому було присвоєно звання Героя Росії, вчинив самогубство в неділю вранці, він скористався своєю мисливською рушницею. Товариші по службі стверджують, що останнім часом Лисицький був у пригніченому стані і говорив про самогубство, імовірно через скаргу на його неправомірні дії щодо особового складу.

Смерть підполковника без вказівки причини також підтвердив голова міського округу Подяки Ставропольського краю Олександр Теньков.

Відео дня

Смерть Лисицького - деталі

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували топ-офіцера армії окупантів Дмитра Лисицького, який влаштував Іловайський котел для українських захисників у 2014 році.

Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку, яка атакувала українські підрозділи, що проривалися з оточення в Іловайську в районі села Горбатенка. За війну в Україні у січні 2015-го Лисицького було нагороджено званням Герой Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: