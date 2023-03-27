Російські ЗМІ повідомляють, що підполковник Дмитро Лисицький, якого ліквідували українці (саме так писали напередодні ЗМІ) насправді наклав на себе руки у своїй квартирі в Ставрополі, а не в зоні бойових дій з Україною.
За даними Осторожно Media, високопоставлений військовий десантно-штурмового повітряного полку, якому було присвоєно звання Героя Росії, вчинив самогубство в неділю вранці, він скористався своєю мисливською рушницею. Товариші по службі стверджують, що останнім часом Лисицький був у пригніченому стані і говорив про самогубство, імовірно через скаргу на його неправомірні дії щодо особового складу.
Смерть підполковника без вказівки причини також підтвердив голова міського округу Подяки Ставропольського краю Олександр Теньков.
Смерть Лисицького - деталі
Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували топ-офіцера армії окупантів Дмитра Лисицького, який влаштував Іловайський котел для українських захисників у 2014 році.
Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку, яка атакувала українські підрозділи, що проривалися з оточення в Іловайську в районі села Горбатенка. За війну в Україні у січні 2015-го Лисицького було нагороджено званням Герой Росії.