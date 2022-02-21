За вихідні внаслідок обстрілів загинули двоє військових, поранено сім, зафіксовано 31 пошкодження будинків і об'єктів інфраструктури.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами обстрілів окупаційними військами територій поблизу 32 населених пунктів на Донеччині.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, розпочато досудові розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни), 258 (терористичний акт).

Як зазначається, упродовж вихідних внаслідок обстрілів загинули двоє військовослужбовців, поранено 7. Зафіксовано 31 пошкодження будинків і об’єктів інфраструктури.

Незаконні збройні формування вели вогонь поблизу міст Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Світлодарськ, Залізне, а також низки сіл та селищ - Старогнатівка, Гранітне, Луганське, Побєди, Новогнатівка, Північне, Опитне, Піски, Тарамчук, Новотроїцьке, Павлопіль, Південне, Новолуганське, Нью-Йорк, Новогригорівка, Трудівське, Миколаївка, Богданівка, Мемрик, Новомихайлівка, Миронівський, Травневе, Новоселівка, Водяне, Шуми, Зайцеве, Чермалик.

Внаслідок обстрілів у Мар’їнці та Красногорівці пошкоджено лінії електропередач. Зазначається, що другу добу Красногорівка перебуває без світла, тепла, води, є перебої зв’язку.

Силами військово-цивільної адміністрації, ДСНС і поліції організовано пункт обігріву для громадян на базі школи №5. Тут можна отримати допомогу, зарядити телефони тощо. Місцева влада вирішила перевести навчальні заклади на дистанційне навчання.

У селі Новогнатівка пошкоджено будівлю школи, яка тимчасово не працює. У селі Миколаївка пошкоджено будівлю насосної станції.

Поліцейські документують наслідки обстрілів і допомагають місцевим жителям.

Як повідомляв УНІАН, з 17 лютого російські окупаційні сили розпочали масовані обстріли позицій ЗСУ на Донбасі та населених пунктів із застосуванням важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, під час обстрілу Станиці Луганської було пошкоджено споруду дитячого садочка, лінії електропередач, газогін та зруйновано два приватні будинки. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Також на Луганщині збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок.

Вас також можуть зацікавити новини: