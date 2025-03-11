Він скаржиться на російських командирів.

У полон українського "Азову" потрапив російський загарбник з Чувашії, який пішов на війну проти України заради грошей.

На опублікованому в Telegram-каналі "Николаевский Ванек" допиті Сергій Краснов розповідає, що хотів заробити та "поставити собі зуби". За словами загарбника, йому обіцяли службу зварювальника у ремонтному батальйоні, однак потім зробили штурмовиком.

Під час бою українські захисники за допомогою дронів загнали шістьох окупантів у підвал. Вижив лише Краснов, він єдиний і здався у полон. Окупант кляне російських командирів за те, що вони відправляють у бій "хворих людей":

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"Як командирів оцінювати? Глухих у бій кидають. Автомат тобі [дають] і йди. Що робити? Куди йти? Засунули тебе, іди як м'ясо".

Полон ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, раніше в український полон потрапили загарбники із 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка відома своїми звірячими вчинками.

Бійці 3-го батальйону бригади "Спартан" Нацгвардії публікували відео, на якому можна побачиити операцію зі взяття у полон групи російських військовослужбовців.

Також Збройні сили України неодноразово брали в полон іноземних найманців, які воювали на боці Росії. Вони походять з різних країн, включаючи африканські та азійські держави.

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