Окупант розповів, як застрелив цивільного за наказом командира з позивним "Молот".

Троє російських військових із відомої своєю жорстокістю 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, які здалися в полон ЗСУ в Курській області, визнають, що їм відомо про розстріли беззбройних українських бійців, про знущання над ними. Водночас окупанти кажуть, що вражені ставленням до них солдатів ЗСУ, які "поділилися останнім". Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗС України.

Зокрема, троє росіян Батраханов, Леонтьєв і Колмаков - військовослужбовці 155-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ - потрапили в полон на Курщині за місяць-два з моменту підписання контракту.

"Це та сама 155-та бригада, солдати якої вирізняються особливо жорстоким поводженням із військовополоненими українськими воїнами. Полонені розповідають, що чули про випадки особливо жорстокого поводження морпіхів з українськими військовополоненими, але не були свідками цього. Зазвичай ці накази віддавали командири підрозділів. За відмову виконати погрожували "обнуленням", - ідеться в повідомленні.

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На відео, яке оприлюднили десантники, - допит окупантів. Росіяни визнають, що в українському полоні вчасно отримали медичну допомогу, а умови утримання - на належному рівні.

Один із полонених, В'ячеслав Колмаков, 1974 року народження, каже, що мешкає в Московській області, контракт із Міноборони РФ підписав 23 листопада 2024 року. Стверджує, що пішов на війну через накопичені борги. Воював у складі 2 батальйону 3 роти вищеназваної бригади. Він розповів, що разом із Батрахановим і Леонтьєвим потрапив у полон у населеному пункті Нікольське, куди з двох груп пробилося тільки 3 людини.

"Зайняли будинок, опинилися в оточенні на тиждень. Із нас трьох - двоє поранені. Керував цією операцією військовий із позивним "Молот", з яким тримали зв'язок. Він неодноразово говорив, щоб у полон українців не брати... Десь на другий чи на третій день він виходить на зв'язок і каже: "До вас іде мирний (граджанський - УНІАН), але, насправді, це розвідник. Якщо він вас зараз побачить, доповість і вас "накриє" міномет або підуть штурмовики", - розповів окупант.

Він визнає, що тоді за наказом "Молота", який погрожував йому смертю, застрелив з автомата літнього чоловіка. Другого цивільного він вбивати відмовився, після чого керівник "операції" сказав, що Колмакова "обнулять".

Військовополонені також визнають, що "ходять чутки" про звірства російських морпіхів - знущання над полоненими, а від командирів надходять накази не брати українців у полон.

"Це роблять ненормальні люди, я був у шоці, коли дізнався... А нам кажуть, що йдемо воювати проти німців і п**в... Казали, що в полон здаватися не можна - або застрелися, або підірвися", - розповів Колмаков.

За його словами, троє росіян вирішили здатися, оскільки зрозуміли, що їх кинули свої ж, а потім будинок, у якому вони ховалися, армія РФ почала обстрілювати з мінометів. При цьому Колмаков зізнається, що вражений гуманним ставленням українських військових.

"Якщо чесно, аж до сліз... Такий поворот - хлопці віддали останню воду, останні сигарети, останню банку тушонки, тому що ми не їли тиждень. Потім коли на евакуації були, у мене вже сил не було тягнути пораненого, то вони самі його тягли... А могли просто "обнулити", - каже росіянин.

Він додає: "Просто перевернулося все в голові... Не знаю, не можу пояснити, чому українців називають нацистами...".

Військовополонений також розповів, що на полігоні у Воронежі бачив солдатів із КНДР, але ближче ніж на 15 метрів росіян до них не підпускали. За його словами, корейці оснащені набагато краще, їм щодня дозволяли митися і прати особисті речі, у той час, як у росіян "раз на тиждень в лазня".

Що відомо про 155-ту бригаду ЗС РФ

Як писав УНІАН, 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ сумно прославилася під час повномасштабного вторгнення в Україну. Причому відразу з двох причин. Так, під час боїв за Вугледар, що тривали практично весь період війни, ця бригада була кілька разів розбита і оновлена новими солдатами.

Під час боїв у Курській області ця бригада відзначилася неодноразовими фактами страт українських військовополонених. Зокрема 10 жовтня минулого року солдати цієї бригади розстріляли 9 українських військових на Курщині.

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