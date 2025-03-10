Бійці ЗСУ підірвали укриття окупантів на Покровському напрямку.

ЗСУ провели зухвалу операцію в тилу ворога на Покровському напрямку. Оператори 144 центру Сил спеціальних операцій Збройних сил України звільнили від ворогів промислову будівлю та захопили в полон дев’ятьох російських військових. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що протягом кількох днів оператори БПЛА давали шанс ворожим солдатам зберегти життя. Через закріплений на дроні гучномовець воїни ССО закликали противника здатися.

"Після відмови, група 144 Центру зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвала її. Потужний вибух переконав противника, що треба було одразу погодитись на пропозицію спецпризначенців. Ворожі військовослужбовці почали розмахувати білою ганчіркою через вікно пошкодженої будівлі з наміром здатися. Невдовзі двома групами по чотири та п'ять осіб ворожі військові попрямували в бік українських позицій. Серед них були поранені", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі поінформували, що українські спецпризначенці надали ворогам першу домедичну допомогу та розпочали їх евакуацію.

Ситуація на фронті - новини

The New York Times писав, що російські окупанти виснажилися на сході, що дозволило Силам оборони зупинити ворожий наступ та навіть перейти до невеликих контратак. Водночас українські військові в коментарі виданню зазнають, що говорити про повну стабілізацію на сході поки що зарано.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький розповідав, що на Покровському напрямку росіяни продовжують утримувати велику перевагу в повітрі, а також активно завдають артилерійських ударів.

Але безпосередньо піхоти стало менше, відповідно й зменшилася кількість штурмів.

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