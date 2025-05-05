Тепер він каже, що шкодує про своє рішення.

В український полон потрапив черговий російський загарбник, який вирішив заробити гроші за допомогою вбивства українців.

Як повідомляється у Telegram-канал "Николаевский Ванек", це вже двадцятий полонений з групи, яку захопили бійці українського "Азову". Денис Буглєєв з Кемеровської області воював у 9 окремій мотострілецькій бригаді. На відео він розповідає, що не мав роботи, тому "за оголошенням" підписав контракт та відправився на війну.

В день, коли він потрапив у полон, його разом із іншими солдатами відправили на позицію, в якій нібито мали перебувати "союзники". До пункту призначення вони не доїхали - опинилися під гранатами та здалися в полон:

Відео дня

"Нам просто по телевізору показували, що в полоні знущаються. Але жити хочеться. Хочеться жити. Я подумав, що в мене ж сім'я є. Двоє дітей, дві дівчинки - 10 і 13 років. Здатися в полон, щоб повернутися додому, до своєї сім'ї та близьких".

Російський загарбник запевняє, що його родичі не знали, що він відправився на війну, тому пізніше обурювалися тим, що він залишив сім'ю. Тепер, у полоні, він зрозумів, що вчинив "погано".

Полон ЗСУ

Як відомо, російська пропаганда активно закликає своїх військових не здаватися в полон, використовуючи для цього різноманітні психологічні та інформаційні методи.

Зокрема, на російському телебаченні систематично розповідають про звірства, які нібито вчиняють в українському полоні. Крім того, деякі пропагандисти закликають солдатів підривати себе, аби лише не потрапити у полон.

Однак російські військові повертаються додому у нормальному стані, тоді як українські захисники виходять з полону з великою втратою ваги та слідами катувань.

Нещодавно бійці "Азову" опублікували відео, на якому можна побачити одразу 20 полонених окупантів.

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