Серед них - жителі Східного Сибіру й Татарстану.

Військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взяли в український полон одразу 20 російських окупантів.

Як повідомляється у Telegram-каналі "Азову", це сталося на Торецькому напрямку фронту. Солдатів загарбницької армії Російської Федерації зняли на відео, вони по черзі називали свої імена, звання та міста, з яких приїхали воювати проти українців:

"Їм пощастило вижити. Але більша частина їхніх "товаріщєй" досі лежить у полях і посадках після невдалих штурмів. Добровільно скласти зброю - це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими і бути обміняними на українських захисників".

У бригаді зазначили, що в будь-якому іншому випадку потурбуються про ліквідацію ворожих цілей на своєму напрямку.

Полон ЗСУ

Раніше у Третій штурмовій бригаді розповіли, як у Харківській області брали в полон російського окупанта. Загарбник просив про помилування, записку для нього скинули разом із шоколадкою.

​Нагадаємо, Україна неодноразово висловлювала готовність провести обмін полоненими з Росією за принципом "всіх на всіх". На окупованих територіях та в російських місцях обмеження волі залишаються як українські захисники, так і цивільні.

​Останній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 19 березня. У результаті цього обміну кожна зі сторін звільнила по 175 військовополонених, що зробило його одним із найбільших з початку війни.

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