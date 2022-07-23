Американський посол заявила, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим удар окупантів по морському порту міста Одеса.

Про це вона написала у Twitter.

"Неприпустимо. Росія завдала удару по порту міста Одеси менш ніж через 24 години після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції. Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності", - висловилась посол.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сьогодні вранці завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту. В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російських ракети, ще дві збила ППО.

Удар послідував після того, як 22 липня Україна, Туреччина, РФ та ООН у Стамбулі підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом. Згідно з угодою, "зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані в Одеській області.

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