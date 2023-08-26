Міністр зауважив, що диктатор сам підтвердив, що ніяким домовленостям із ним вірити не можна.

Смерть ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина послабила російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю німецькому виданню WELT. За його словами, у Кремлі вкотре продемонстрували, що поводяться як бандити та злочинці.

"Смерть Пригожина послабила Путіна. Тому що це показало світові: якщо Путін укладе будь-яку угоду з кимось і порушить цю угоду, це означає, що йому більше не можна довіряти", – сказав Резніков.

За словами міністра, групи "Вагнера" більше не існує, а дивна загибель її ватажка є знаком для людей усередині РФ. Зокрема, вона показала, що немає сенсу сідати з Путіним за стіл переговорів і обговорювати будь-які питання.

"Це просто поведінка бандитів, а Кремль поводиться як бандити, як злочинці. Насправді більше не існує групи "Вагнера", яку ви могли розглядати як серйозну силу рік тому. Вони зламані", – заявив міністр оборони.

Загибель Пригожина

23 серпня під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин. Через добу після аварії подію прокоментував російський диктатор Володимир Путін. Він відбувся формальними фразами, зокрема, висловив співчуття рідним жертв і навіть зробив комплімент Пригожину - назвав його "талановитим бізнесменом".

Розвідка США підтвердила, що очільник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі. На борту могла бути бомба.

Як зазначають аналітики ISW, приватна військова компанія "Вагнер" більше не існуватиме як квазінезалежна структура після майже достовірного вбивства її ватажка Євгена Пригожина, засновника Дмитра Уткіна та керівника служби логістики та безпеки Валерія Чекалова.

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