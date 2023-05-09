Пригожин поміркував про те, що буде, якщо "дідусь" не правий.

Військовий злочинець Євген Пригожин опублікував відео, в якому знову заявив про брак боєприпасів у ПВК "Вагнер" і звинуватив Міністерство оборони Росії в тому, що воно не виконало обіцянок щодо постачання снарядів.

В одному з фрагментів 27-хвилинного запису Пригожин згадує якогось дідуся, який "думає, що йому добре", незважаючи на важку обстановку на фронті.

"Є люди, які воюють, а є люди, які один раз в житті десь вивчили, що повинен бути резерв - і збирають, збирають, збирають ці резерви. Промисловість стругає ось такі ось снаряди, а замість того, щоб віддавати їх у війська, їх накопичують на деяких складах. Для чого - ніхто не знає. І замість того, щоб витратити снаряд, вбити противника, зберегти життя нашого солдата, вбивають наших солдатів", - сказав він.

Відео дня

Пригожин стверджує, що "щасливий дідусь думає, що йому добре".

"І що робити далі країні? Якщо він виявиться правий, дай бог всім здоров'я. А ось що робити країні, що робити нашим дітям, онукам, майбутньому Росії і як виграти війну, якщо раптом випадково, я просто припускаю, виявиться, що цей дідусь - закінчений м*дак?", - додав він.

Сьогоднішні заяви Пригожина

У розпал параду Перемоги глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Міноборони РФ так і не надало його угрупованню обіцяні боєприпаси. У них зараз є всього 10% від запитуваного.

Також ватажок ПВК "Вагнер" розповідає, що один з підрозділів Міноборони РФ втік з Бахмута, залишивши 2-кілометрову позицію глибиною 500 м.

"Ми не підемо з Бахмута, будемо наполягати ще кілька днів. Пободаемся, а там розберемося. Якщо ми підемо з Бахмута, фронт посиплеться і "укропи" прийдуть до Москви", - додав він.