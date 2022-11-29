Десятки чоловіків, яких утримували під вартою військові та поліція за такі злочини, як зґвалтування та вбивства, тепер залучаються до місцевого крила ПВК "Вагнер".

Російська приватна військова компанія "Вагнер" почала вербувати людей у тюрмах Центральноафриканської Республіки.

Як повідомляє видання The Daily Beast із посиланням на двох високопосадових офіцерів ЦАР, завербованих вʼязнів відправлятимуть для участі в бойових діях не тільки на території України, але й у інших регіонах.

Джерела видання повідомили, що десятки чоловіків, яких утримували під вартою військові та поліція за такі злочини, як зґвалтування та вбивства, тепер залучаються до місцевого крила ПВК "Вагнер", до якого входять сотні бійців, яких зазвичай називають "чорними росіянами". При цьому багато завербованих є повстанцями, яких військові вважають терористами через їхнє незаконне застосування насильства, а також залякування цивільного населення та збройних сил у переслідуванні своїх політичних цілей.

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"З жовтня вони [воєнізовані формування "Вагнера"] заходили у військові та поліцейські камери та звільняли повстанців, у тому числі тих, яких утримували за напад на село Боколобо [на півдні ЦАР] у травні та за зґвалтування жінок і дівчат. Ніхто не може їх зупинити, тому що уряд дав їм повноваження діяти так, як вони хочуть", – повідомив виданню один із офіцерів.

Водночас інший офіцер розповів, що також звільнили повстанців, яких затримали за напад і вбивство солдатів ЦАР під час штурму військового табору в місті Бакума на південному сході країни в квітні. За його словами, бойовики "Вагнера" сказали військовим, що звільнені повстанці працюватимуть на групу за кордоном.

"Вони ["Вагнер"] сказали, що їм потрібна термінова робоча сила в Малі та Україні. Я думаю, що більше 20 осіб, яких ми утримували [за дуже серйозні злочини], були звільнені", – наголосив офіцер.

Роль ПВК "Вагнер" на війні в Україні

Росія активно використовує на війні проти України найманців із ПВК "Вагнер". Через сильну нестачу кадрів до лав приватної військової компанії почали вербувати увʼязнених.

Так, приватна військова компанія "Вагнер" завербувала в російській колонії громадянина Замбії Лемехані Ньіренду, який пізніше загинув на війні в Україні. За словами власника ПВК, замбієць хотів віддячити Росії за допомогу африканцям.

Раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" влаштували криваву розправу над російськими "мобіками" у Білогорівці Луганської області. Мобілізовані поплатилися життям за те, що відмовлялися йти в бій першими. Всього було вбито 19 загарбників.

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