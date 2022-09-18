Коли співрозмовниця запитала, навіщо він це робить, від окупанта були безглузді пояснення.

Російські окупанти продовжують займатися мародерство на окупованих територіях.

Про це йдеться в перехопленій розмові окупанта, опублікованій Головним управлінням розвідки Міноборони України.

"Коротше, у мене тут *бать нудне життя. Коли краду якусь техніку, це цікаво", - говорить він.

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Співрозмовниця запитує російського військового, як він збирається це вивозити. Той пояснює, що вкраденим користується на місці.

"Та залітаю в залишені будинки, відкриваю гараж, мотоцикл-х**кл намагаюся завести. Якщо заводжу – викрадаю", - сказав він.

Тоді співрозмовниця запитала, навіщо він це робить. Від окупанта були безглузді пояснення.

"По-перше треба якось транспорт тут викорінювати, бо мирні можуть їхати до своїх, передавати, що відбувається тут. Тут відсотків 20 населення в селі – мирні жителі, решта ми. По-друге просто прикольно ї**ть. Безкарність, ганяти по вулицях, вчитися водити всяку х**ню від н**уй робити. Грати в GTA, стріляти по курках. На машині раз**ався недавно, вчора на скутері, нормально", – додав він.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська женуть до Луганська сотні цивільних з причепами, завантаженими награбованим майном.

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