Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом - російські військові.

Російські окупаційні війська продовжують мародерство на окупованих територіях України. Вже відомо, що рашисти вивозять награбоване цивільними авто до Луганська.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Так, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ у напрямку на Луганськ відзначено близько 300 цивільних автомобілів, переважно з державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом - російські військові.

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Зазначається, що схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України. У місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених українцями осель.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що британський експерт спрогнозував, коли Україна "виб'є" РФ з усіх територій.

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