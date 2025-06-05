Росіяни били по Україні дронами/ Колаж УНІАН, фото ДСНС, Олег Синєгубов

Вночі росіяни знову били по Україні, від ударів постраждали Прилуки і Харків, є багато поранених та загиблих, серед них діти.

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, вночі ворог ударними дронами атакував місто Прилуки.

"Наразі відомо відомо про пʼятьох загиблих - з них дві жінки і дитина, яких знайшли під завалами. Також на даний час є інформація про шістьох поранених", - повідомив він.

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Чаус зазначив, що за попередньою інформацією, росіяни застосували не менше шести БПЛА типу "Герань".

А в Нацполіції повідомили, що серед загиблих - сім'я: 46-річна жінка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року. Жінок із дитиною знайшли під завалами.

фото ДСНС

Пізніше у ДСНС уточнили, що загиблій дитині - 1 рік і 4 місяці.

Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.

фото ДСНС

Росіяни також тероризували дронами Харків. За інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, 17 людей постраждали, серед яких - вагітна жінка, дівчинка 9 років та хлопчик 7 років та 93-річна літня жінка. Він зазначив, що в вони у легкому стані, медики надали допомогу на місці.

Внаслідок ударів БпЛА потрощені фасади багатоповерхівок, вибиті шибки та пошкоджені квартири.

фото Харківська ОДА
фото Харківська ОДА

Як додав мер Харкова Ігор Терехов, відбулось шість ворожих ударів, два з них — прямі влучання в багатоквартирні будинки.

"В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна "шахеда" опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі", - розповів він.

фото Харківська ОДА

Удари РФ по Україні

3 червня росіни вдарили з РСЗВ по центру міста Суми, постраждали 25 людей, троє загинули.

Напередодні Чернігів був під атакою російських "Гераней", постраждали 4 особи.

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