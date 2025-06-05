У Прилуках п'ятеро загиблих, серед них немовля.

Вночі росіяни знову били по Україні, від ударів постраждали Прилуки і Харків, є багато поранених та загиблих, серед них діти.

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, вночі ворог ударними дронами атакував місто Прилуки.

"Наразі відомо відомо про пʼятьох загиблих - з них дві жінки і дитина, яких знайшли під завалами. Також на даний час є інформація про шістьох поранених", - повідомив він.

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Чаус зазначив, що за попередньою інформацією, росіяни застосували не менше шести БПЛА типу "Герань".

А в Нацполіції повідомили, що серед загиблих - сім'я: 46-річна жінка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року. Жінок із дитиною знайшли під завалами.

Пізніше у ДСНС уточнили, що загиблій дитині - 1 рік і 4 місяці.

Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.

Росіяни також тероризували дронами Харків. За інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, 17 людей постраждали, серед яких - вагітна жінка, дівчинка 9 років та хлопчик 7 років та 93-річна літня жінка. Він зазначив, що в вони у легкому стані, медики надали допомогу на місці.

Внаслідок ударів БпЛА потрощені фасади багатоповерхівок, вибиті шибки та пошкоджені квартири.

Як додав мер Харкова Ігор Терехов, відбулось шість ворожих ударів, два з них — прямі влучання в багатоквартирні будинки.

"В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна "шахеда" опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі", - розповів він.

Удари РФ по Україні

3 червня росіни вдарили з РСЗВ по центру міста Суми, постраждали 25 людей, троє загинули.

Напередодні Чернігів був під атакою російських "Гераней", постраждали 4 особи.

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