В ООС не зафіксували обстрілів з боку окупантів.

Після вчорашньої домовленості щодо відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі вщухли обстріли.

Про це йдеться ранковому зведенні штабу ООС.

Читайте такожРосія фактично заблокувала переговори у ТКГ та в "нормандському" форматі - ЄСУпродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, днем раніше відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, де сторонами (Україна, Росія, ОБСЄ) було досягнуто розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню.

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